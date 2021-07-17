منع كادر قناة كردستان 24 من التغطية في كركوك

16/7/2021

منعت قوة مشتركة من الجيش والشرطة كادر قناة كردستان 24 من تغطية حادثة جريمة قتل في ناحية بردي، شمال كركوك.

وقال مراسل القناة هيمن دلو في اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه توجه صباح اليوم الجمعة مع زميله المصور صباح انور، نحو بلدة “قرة بگ” التابعة لناحية “بردي”، شمال كركوك، لتغطية حادثة مقتل احد المواطنين وجرح اخرين، وتفاجأ فور وصولهم الى موقع الحادثة، بمنع عناصر من القوات الامنية الكادر التصوير.

واضاف ان القوة التي منعتهم من التغطية، قامت ايضا بالتحقيق معهم، مشيرا الى انها اجبرت الكادر على السير بالمركبة الخاص بهم مع سيارات الجيش وصولا بهم الى خارج المدينة، وأبعدتهم عن مكان الحادث، بعد ان طالبتهم بعدم العودة الى مكان الحادث ونقل الواقعة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين استمرار منع الصحفيين من اداء مهامهم، وتعده انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، وتؤكد الجمعية ان ما تقوم به القوات الامنية ضد الصحفيين هو ليس من السياقات القانونية بشيء.

وتحمل الجمعية وزير الداخلية مسؤولية التصرفات التي تصدر من العناصر الامنية في كركوك ضد وسائل الاعلام والعاملين فيها، وتطالب باتخاذ اجراءات فورية للحد من منع الصحفيين من اداء واجباتهم الصحفية.

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