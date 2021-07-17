والد حلا شيحة يهاجم إبنته : ” دي مش بنتي “

خرج النجم التشكيلي أحمد شيحة والد النجمة حلا شيحة بتصريحات صحفية له علق فيها على أزمة إبنته الأخيرة مع النجم المصري تامر حسني ومخرجي فيلمه ” مش أنا ” بعد عرض كليب أغنية ” بحبك ” واعتراضها على مشاهدها به .

عبر والد حلا شيحة عن استيائه الشديد من تصريحات ابنته وما قالت. مشيرا إلى أن هذه التصرفات تسيء إلى أهلها وتضعها في موقف محرج. حيث قال: ” كلام ما يصحش وهي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا .. والكلام ده معرفش أساسه إيه إنتي صورتي وخلاص .. مش دي حلا اللي أنا أعرفها ” .

واضاف : ” كانت عاتبت تامر حسني فى التليفون وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا .. وأقول لتامر مبروك الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوقة ” .

وتابع: ” غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده ومش عشان خاطر هى بنتي هطاوعها فى الغلط ” .

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