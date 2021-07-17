وداعا أيها الحزن *

بقلم مهدي قاسم

ــ حسنا يا صاحبي !.. كفى تفجعا وتأوها .. كأرملة شابة و نائحة طوال الوقت …

فقم واغسل وجهك من غبار الحزن ورماد الفجيعة ..

و دع دفقة شعاعك الداخلي تشق طريقها إلى أسارير وجهك على شكل بسمة جميلة ، مشرقة ..

فها هو رصيف الحياة أمامك يمتد رحبا كأفق حنون .فأذهب نحو معبد بوذي أو إلى حانة .. لتبتهج روحك قليلا .. وأرقص كما زوربا اليوناني بأجنحة نسر سعيد ..

فلا من مناص من أن تواصل مواكب الحياة سيرا حثيثا إلى الأمام ،وهي محاطة بأنفسها العطرة ، بأنوارها المشعة ، بأفراحها الصغيرة التي تمنحنا بين وقت و آخر، و هي تسير وتتقدم بعرباتها المحملة بمعاول و أزميل ومناجل وأقلام وكتب و ألوان ، مع سحر و روعة أغاني صبايا و ضحكة أطفال وقصائد شعراء وقناديل حكمة و غبطة أعراس أيتام و ناسكين و رعاة مستوحدين في البراري ..

لا …بل علينا أن نحتفل بهذا اليوم والذي يليه أيضا ، لأننا ظفرنا به.. لأننا انتزعناه من سلة موت مترصد على طول الخط .. هيا لنستمتع بهذه الحياة المدهشة ، رغم المآسي و المعاناة التي تباغتنا بين حين و آخر .,

فلابد ، وحتما .. لمواكب الحياة ، أن تتقدم وتسير في كل الأحوال برنين أجراسها وهمسة حضورها البهي والبهيج ..

،/ مقطع من قصة طويلة لي ” وداعا أيها الحزن //

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