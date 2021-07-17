أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة عن عودة 77 مواطنا عراقيا من تركيا الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على العودة طوعيا .

وقالت الوزارة في بيان لها ، إنه “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية في أنقرة و وزارة النقل العراقية، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة 77 مواطنا عراقيا من محافظات ( انقرة ، اضنه ، جوروم وسامسون ) التركية الى محافظة نينوى شمالي البلاد .

وأضافت الوزارة أنه “تمت إعادة المواطنين براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم الى البلاد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط