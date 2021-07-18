اعتقال شخصين متورطين باقتحام ملعب ويمبلي

كشفت شرطة لندن، عن اعتقال شخصين للاشتباه بهما في عملية سرقة معدات، ساعدت جماهير على اقتحام ملعب ويمبلي، لحضور نهائي اليورو، من دون تذاكر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن شخصين، يبلغ عمر كل منهما 18 عامًا، سرقا معدات وشاركاها مع آخرين، للسماح لهم بمشاهدة مباراة إنكلترا وإيطاليا في النهائي.

ورفض المحققون الكشف عن المعدات التي جرت سرقتها.

وأضافت وكالة الأنباء أن الثنائي من إلفورد ونيوهام في شرق لندن، وجرى إطلاق سراحهما على ذمة القضية، بينما تتواصل التحقيقات حول الواقعة.

وتعهدت شرطة العاصمة بمواصلة التحقيقات في المخالفات التي ارتكبها المشجعون قبل المباراة، والتي أدت إلى حدوث خرق للأمن في ملعب ويمبلي.

وانتشرت لقطات لازدحام جماهيري كبير على السلالم الخارجية لملعب ويمبلي قبل المباراة، التي انتهت بخسارة أصحاب الأرض.

وهدأ الوضع خلال فترة ما بين الشوطين، ولكن كان هناك 300 شخص يحاولون الدخول إلى الملعب في ذلك الوقت، حسبما علمت الوكالة.

وقال بعض المشجعين ممن كانوا داخل ملعب ويمبلي، إن العديد من الأشخاص كانوا يقفون داخل الردهات في الشوط الأول بأكمله لمشاهدة المباراة.

وذكرت شرطة العاصمة أن الضباط اعتقلوا 45 شخصًا ليلة المباراة.