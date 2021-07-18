البيت الأبيض: بايدن يتطلع خلال زيارة الكاظمي إلى تعزيز تعاون البلدين

أكدتْ المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض جين بساكي، امس السبت، أن الرئيس الاميركي جو بايدن، يتطلع خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت بساكي، في بيان: إن”بايدن يتطلع إلى الترحيب بالكاظمي، في البيت الأبيض في الـ 26 من هذا الشهر”.

وأضافت، أن “زيارة الكاظمي، ستسلط الضوء على الشراكة الستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وتعزيز التعاون الثنائي في اتفاق الإطار الستراتيجي”، لافتاً الى أن “الزيارة ستركز أيضاً على المجالات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ”.

وأشارت بساكي، الى أن “بايدن يتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لعصابات

داعش الارهابية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط