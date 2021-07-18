الحكيم والحلبوسي يغردان للصدر بالعودة الى الانتخابات

دعا كل من رئيس تحالف (عراقيون) السيد عمار الحكيم ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدتين منفصلتين، اليوم الجمعة، السيد مقتدى الصدر للتراجع عن قرار الانسحاب من الانتخابات المزمع اقامتها في تشرين المقبل.

وقال الحكيم في تغريدته “نحث أخانا السيد مقتدى الصدر على العدول عن قراره بالانسحاب من الانتخابات المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك وعدم إخلاء الساحة من قطب جماهيري مهم وفعال فيها، ولكون وطننا الحبيب يمر بانعطافة أقل ما توصف بالحساسة والخطيرة فإننا نؤكد أن الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها هو السبيل الأوحد لمعالجة الإخفاقات وتعزيز الإيجابيات وإنصاف الشعب المتطلع إلى نيل الحقوق المشروعة والمعطلة”.

بينما قال الحلبوسي في تغريدته “في ظروف صعبة مرت على العراق كتبت عبارة على الجدران (من الفلوجة الى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه)”. وتابع “أبا هاشم ما زال أمامنا الكثير والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين ليرفعوا رايته ويوحدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد الى بر الأمان”.

وكان الصدر اعلن أمس الخميس انسحابه من الانتخابات المقبلة ورفع يده عن الحكومة الحالية والقادمة.

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