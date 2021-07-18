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العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاح “فايزر”

أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية/كيماديا يوم الأحد عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر.

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان اليوم بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كوردستان.

وكانت أول وجبة من لقاح فايزر قد دخلت العراق في يوم الأحد الحادي عشر من شهر نيسان الماضي.

ومن الجدير بالذكر ان العراق اطلق حملة تلقيح فور وصول اللقاحات المضادة مثل اللقاح الصيني ومضاد استرازينيكا البريطاني.

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