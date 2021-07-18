العمل الصالح توزع السلة الغذائية ببغداد على الايتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام الباقر ع 

وزعت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي السلة الغذائية على الأيتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام محمد الباقر عليه السلام ، وذلك صباح اليوم السبت المصادف ١٧ / ٧ / ٢٠٢١ بمقرها الرئيسي في بغداد منطقة المعامل – الباوية شارع راضي.