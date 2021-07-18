تحذيرات من خطط اثيوبية ببدء مفاوضات جديدة طويلة الامد مع مصر والسودان…

لحين اكتمال بناء سد النهضة دون توقيع اتفاقية

منظمة تحذر من مراوغات اثيوبية لبدء مفاوضات جديدة وطويلة الامد دون التوصل لاتفاق نهائى مع القاهرة والخرطوم

القاهرة : بيان صحفى

حذرت منظمة العدل والتنمية الحقوقية منظمة مصرية السلطات المصرية والسودانية ووزارة الخارجية المصرية والسودانية من مراوغات اثيوبية لبدء مفاوضات جديدة وطويلة الامد حول ازمة سد النهضة الاثيوبى دون التوصل لاتفاق نهائى وقانونى ملزم حول ملء السد وذلك لحين الانتهاء من عملية بناء السد

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان ذلك ياتى فى اطار سياسة المراوغات الاثيوبية لكسب واهدار مزيد من الوقت للتهرب من توقيع اى اتفاقيات ملزمة لاديس ابابا وهى السياسة التى اتبعتها اثيوبيا طوال المفاوضات مع مصر والسودات والتى امتدت 10 سنوات

وطالب الحكومة المصرية ووزارة الخارجية المصرية والخارجية السودانية بتحديد جدول واطار زمنى لاى عملية تفاوض قادمة مع ادي ابابا وبوساطات دولية من الامم المتحدة او مجلس الامن وعدم السماح لاثيوبيا بكسب الوقت فى اطالة امد التفاوض لحين اكتمال عملية بناء السد وبعد ذلك عدم موافقة اثيوبيا على توقيع اى اتفاقيات مع القاهرة والخرطوم

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