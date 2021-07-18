زيارات الزعيم عبد الكريم قاسم الى منطقة الكريعات*

كان الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم ( رض ) يتفقد أبناء الشعب العراقي يومياً وكانت زياراته للمناطق المحيطة بالعاصمة بغداد متكررة للوقوف على احتياجات أبناء تلك المناطق وتذليل العقبات لتنفيذها، من تلك المناطق التي تكررت زياراته لها هي منطقة الكريعات، وكانت أول زيارة له للمنطقة عام ١٩٥٩ حيث كانت الكريعات عبارة عن قرية نائية شبه مقطوعة عن العالم بسبب عدم وجود شارع رئيسي فيها يربطها بالعاصمة بغداد باليسر المطلوب حيث كانت هناك سدة ترابيه تمتد من ساحة الصليخ القديم وإلى نهاية منطقة زوية الكريعات، فأمر بشقّ طريق حديث ومبلط بعرض ١٥ متراً، وتم العمل بذلك مع مجاري حديثة، وتم تعويض أصحاب البيوت التي كانت تعترض تنفيذ المشروع، كما تم مدّ خطوط الماء الصافي وتوريد الكهرباء وتسيير خط ٥١ الكريعات من قبل مصلحة نقل الركاب العامة.

وتم تشييد مركز صحي وبناء عدة مدارس وفتح مركز بلدي في الكريعات، وكذلك تم تمليك البيوت الموقوفة زوراً وبهتاناً من قبل الطائفيين لساكنيها، إضافةً إلى تعيين عدد من أبناء المنطقة في عدد من دوائر الدولة.

ثم توالت زياراته المتكررة للكريعات وكان قد قرر بناء جسر كبير لربط الكاظمية بالمنطقة ولكن الأقدار سبقته ولم ينفذ ذلك المشروع، كذلك كان من المقرر ان تبنى مستشفى كبيرة في الكريعات وأيضاً لم يتم ذلك بسبب التآمر الذي أطاح بحياة االزعيم، بحيث تم إلغاء كافة المشاريع التي كان من المقرّر القيام بها في الكريعات بإيعازٍ من المقبور عبد السلام عارف ليصبَّ جام غضبه على الكريعات بسبب حبهم للزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وتوجّهه الطائفيّ المريض حتّى تم اصدار قرار طائفي من قبله بإعادة وقفية البيوت التي استملكت في عهد الزعيم الراحل ؛ وإيقاف وإلغاء كل المشاريع التي كان من المقرر أن تنفذ في الكريعات.

سيبقى كل أبناء الكريعات ممن عاشوا تلك الفترة يتذكرون بكل فخر واعتزاز تلك الأيام الجميلة والسعيدة التي عاشوها في ظل قيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم للعراق، فالمجد والخلود لك ياحبيب القلوب والخزي والعار لكل من قتلك ونصب لك العداء واللعنة الدائمة على كل من خطّط وساهم في اغتيالِكَ يا أيّها الرمز الوطنيّ الخالد في ضمائر العراقيين ويا أيّها الصفحة الناصعة بالإخلاص في حياة الشعب العراقي ….

جبر شلال الجبوري

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