صحة الكرخ: نعاني ضغطاً شديداً على أجهزة الإنعاش والأسِرَّة

بغداد: شذى الجنابي

نبهت صحة الكرخ الى معاناة مستشفياتها من ضغط كبير على اجهزة التنفس والانعاش والاسرة بسبب الزخم بأعداد مصابي كورونا، بينما اكدت وزارة الصحة ان منافذ التلقيح ستبقى مفتوحة طيلة ايام العيد لتطعيم المواطنين بحسب مواعيد التسجيل الالكتروني.

في غضون ذلك، تواصل المحافظات اخلاء مرضى الوباء من مراكز العزل الكرفانية وتحويلهم الى المستشفيات وتأمين انظمة مكافحة الحرائق في المؤسسات الصحية.

وقال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي : إن هناك زيادة ملحوظة في حالات الاصابة بكورونا بمستشفيات الكرخ، ومنها المستشفى الاقتصادي الذي يشهد تزاحم المرضى وعدم وجود اسرة خالية لرقود الحالات الشديدة”.

واضاف أن “مستشفى دار السلام الخاص بمعالجة كورونا بسعة 400 سرير، وايضا المستشفى الميداني في ابي غريب، يعانيان ايضا ضغطا كبيرا من قبل المصابين لحجز اجهزة الانعاش”.

وعزا الحجامي “الزخم على اجهزة الانعاش الى عوامل عديدة، منها مراجعة المواطنين المؤسسات الصحية بمرحلة متأخرة، وعدم التزامهم باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعزوف بعضهم عن اخذ اللقاح”.

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