ضربات جوية تستهدف ميليشيات الحشد قرب الحدود السورية – العراقية

شن طيران التحالف الدولي، الأحد، ضربات جوية استهدفت مواقع ميليشيات الحشد الشعبي على الحدود السورية – العراقية، شرقي مدينة دير الزور.

وأفاد مصدر أمني ، إن «التحالف الدولي استهدف بغارات جوية مواقع لميليشيات الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية أسفرت عن تدمير آلية محملة بالأسلحة، تابعة للميليشيا »، مشيراً إلى أن «القصف جرى في المنطقة الواقعة بين منطقتي الهري والسويعية في ريف البوكمال شرق ديرالزور، ما أدى إلى تدمير الآلية ومقتل من بداخلها».

وأضاف أن «عناصر الميليشيات أخلوا مقراتهم، وانتشروا في الأسواق وضمن التجمعات السكنية والبيوت المهجورة في أحياء مدينة البوكمال خوفاً من تكرار القصف».

ولفت المصدر، إلى أن «الضربات الجوية لمواقع ميليشيا الحشد تأتي في إطار حماية قوات التحالف الدولي لقواعدها شرقي سوريا».

وتكررت خلال الأيام الماضية هجمات صاروخية نفذتها ميليشات الحشد الموالية لإيران واستهدفت قواعد أمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا.

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