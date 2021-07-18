مصرع طفلة وحالات اختناق في حريق كبير بكربلاء

أسفر حريق كبير اندلع بأحد فنادق مدينة كربلاء، اليوم الأحد، عن مصرع طفلة وإصابة آخرين بحالات اختناق.

وقالت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، إن فرقها «أنقذت 78 نزيلاً بعد اندلاع حادث حريق داخل فندق (ضي الحسين) المكون من أربعة طوابق مع عدد من المحال التجارية في الطابق الأرضي الواقع في شارع السدة وسط مدينة كربلاء».

وأضاف البيان، أن «مديرية الدفاع المدني دفعت بعجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج إطفاء وإنقاذ، مع اشتراك عدد آخر من عجلات الإطفاء بكامل طواقمها لتقتحم بناية الفندق وباشرت بعمليات الإنقاذ وإخراج النزلاء من خلال النوافذ وسطح الفندق بالتزامن مع عمليات إخماد النيران من الجهات الأربعة لتعجيل السيطرة على النيران».

وتابع البيان، أن «فرق إسعاف الدفاع المدني قدمت خدماتها من إنعاش رئوي للمصابين النزلاء بعد تعرض عدد منهم للاختناق الشديد نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج اللازم فيها، مع تسجيل وفاة طفلة في المستشفى نتيجة الاختناق».

وأشار البيان، إلى أن «فرق الدفاع المدني أنهت الحادث، وفتحت تحقيقاً في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية؛ لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط