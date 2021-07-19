أنا شامت بك …و أدّعي أني أعرف مكان هيكلك العظمي

لننظر معا ً أقدامَ الأمريكان الذين جلبوه للحكم ، ثم داسوه بأحذيتهم ..

يا للعار عليك .. يا

#صدام_المجرم .. بمناسبة 17 تموز الأسود ..

أنا مبتهج ٌ عميقا ً بهذه الصورة الرائعة ..

هل يتعظ الحكام كل الحكام بهذا المصير التعيس ؟

و قد وثقتُ بمؤلفاتي العديدة كيف قتل و اغتصب و انتهك أعراض نساء و فتيات في العراق و الكويت ،

و قتل مسلمين شيعة من أفغانستان ، و باكستان ، و لبنان ، و إيران ، و البحرين ، و الحجاز ، و سوريا ، و عُمان … و غيرها ..

و دخل التاريخ ، هو و #حزب_البعث_الفاشي كأعتى مجرم تلطخت أياديه القذرة بدماء الأبرياء و البريئات ..

هذا هو مصيره و مصير كل خائن للبشرية و الإنسانية..

و لم يسلم و لا حتى قبره ..

و أدعي أني أعرف مكان هيكله العظمي …

الذي آمل أن يوضع في يوم من الأيام القادمة في متحف ، كما هو الحال لهيكل الطاغية فرعون في متحف القاهرة …

إلى لعنة الله ، و الأجيال ..

مدى الدهور و العصور..

أكرر :

ما أجمل هذه الصورة الرائعة المعبرة الجميلة ..

أحمد الله تعالى الذي أبقاني حيا ً لهذا اليوم حتى أرى مصير #صدام_المجرم بهذه الصورة …

و إن أنسَ لا أنس تلك الحفرة النتنة ، التي تعافها حتى الفئران ، و التي كان يظن هذا الخائب أنها تحميه من هذا المصير ..

يا لسعادتي و هنائي ..

انا شامت بك يا #صدام_المجرم ، و بـ #حزب_البعث_الفاشي ..

و بكل من ساندك عملاً و قولا ً و نية ً.. من العراقيين ، و الحكام الغربيين ، و المرتزقة من الصحفيين العرب …

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

17 تموز 2021

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