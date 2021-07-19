أنا شامت بك …و أدّعي أني أعرف مكان هيكلك العظمي
لننظر معا ً أقدامَ الأمريكان الذين جلبوه للحكم ، ثم داسوه بأحذيتهم ..
يا للعار عليك .. يا
#صدام_المجرم .. بمناسبة 17 تموز الأسود ..
أنا مبتهج ٌ عميقا ً بهذه الصورة الرائعة ..
هل يتعظ الحكام كل الحكام بهذا المصير التعيس ؟
و قد وثقتُ بمؤلفاتي العديدة كيف قتل و اغتصب و انتهك أعراض نساء و فتيات في العراق و الكويت ،
و قتل مسلمين شيعة من أفغانستان ، و باكستان ، و لبنان ، و إيران ، و البحرين ، و الحجاز ، و سوريا ، و عُمان … و غيرها ..
و دخل التاريخ ، هو و #حزب_البعث_الفاشي كأعتى مجرم تلطخت أياديه القذرة بدماء الأبرياء و البريئات ..
هذا هو مصيره و مصير كل خائن للبشرية و الإنسانية..
و لم يسلم و لا حتى قبره ..
و أدعي أني أعرف مكان هيكله العظمي …
الذي آمل أن يوضع في يوم من الأيام القادمة في متحف ، كما هو الحال لهيكل الطاغية فرعون في متحف القاهرة …
إلى لعنة الله ، و الأجيال ..
مدى الدهور و العصور..
أكرر :
ما أجمل هذه الصورة الرائعة المعبرة الجميلة ..
أحمد الله تعالى الذي أبقاني حيا ً لهذا اليوم حتى أرى مصير #صدام_المجرم بهذه الصورة …
و إن أنسَ لا أنس تلك الحفرة النتنة ، التي تعافها حتى الفئران ، و التي كان يظن هذا الخائب أنها تحميه من هذا المصير ..
يا لسعادتي و هنائي ..
انا شامت بك يا #صدام_المجرم ، و بـ #حزب_البعث_الفاشي ..
و بكل من ساندك عملاً و قولا ً و نية ً.. من العراقيين ، و الحكام الغربيين ، و المرتزقة من الصحفيين العرب …
#الدكتور_صاحب_الحكيم
لندن
17 تموز 2021تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط