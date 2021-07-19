الاعلام الامني تعلن عن نتائج عمليات البصرة

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن نتائج العمليات الامنية في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية في بيان، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة، تقوم بعمليات واسعة ضمن قاطع العمليات للبحث عن المطلوبين قضائيا في تجارة المخدرات والسلاح غير المرخص والنزاعات العشائرية في مناطق شمال وجنوب محافظة البصرة، وتمكنت القوة المنفذة من إلقاء القبض على ٩مطلوبين وفق مذكرات إلقاء القبض اثنين منهم تجارة المواد المخدرة وضبط ٦ بنادق كلاشنكوف وكميات من المواد المخدرة واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة وذلك من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة”.

واضافت، انه “على السياق ذاته تمكن قسم الاستخبارات قيادة العمليات من القاء القبض على ٩ مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وحجز عدد من العجلات غير أصولية لا تحمل لوحات مرورية وكذلك دراجات نارية”

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط