تشيلسي ينافس مانشستر سيتي على ضم ليفاندوفسكي

حول نادي تشيلسي الإنكليزي راداره ناحية روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، بدلًا من إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وارتبط هالاند في الفترة الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى صفوف تشيلسي، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير أن تشيلسي مستعد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب إدراج لاعب أو أكثر في صفقة تبادلية، من أجل نقل هالاند إلى ستامفورد بريدج.

وحسب صحيفة “ذا صن” الإنكليزية، فإن آمال تشيلسي في الحصول على خدمات هالاند هذا الصيف أصبحت بلا أي جدوى.

وأوضحت أن ذلك الأمر دفع تشيلسي للبحث عن خيار هجومي مميز آخر، ومن ثم لجأت الإدارة إلى روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.

وأفادت أن تشيلسي مستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني لحسم صفقة المهاجم البولندي.

وسينتهي العقد الحالي لـ ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في عام 2023.

وانتشرت تكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل ليفاندوفسكي وإمكانية مغادرته لـ الأليانز آرينا، لخوض تجربة جديدة خاصة أنه لم يوافق على تجديد عقده حتى الآن.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط