حزمة قرارات من داخلية كوردستان لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، حزمة قرارات صارمة لمواجهة الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان أنه “من ضمن الإجراءات الجديدة هي ضبط المنافذ الحدودية والمطارات وتشديد الاجراءات، فضلا عن حث المواطنين على أخذ اللقاح”.

مشددة على انه “على جميع المطاعم والكافتريات التي تستقبل المواطنين بالداخل ان يكون العدد محدد واي مكان مخالف يغرم بمبلغ مليون دينار وإغلاق لمدة 10 ايام ” ، مشيرة إلى أن ” أي شخص يزور الإقليم من باقي المحافظات العراقية يجب ان يكون لديه فحص كورونا خلال 72 ساعة الماضية لدخوله”.

كما لفتت الوزارة ، الى ضرورة “مشاركة كل الوزارات و المؤسسات المعنية والقطاع الخاص وكافة شرائح المجتمع في اجراءات مواجهة الوباء وتطبيق التعليمات الصحية”، مشيرة إلى أن “التعليمات تؤكد على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بما لا يقل عن 2 متر”.

وبشأن إقامة صلاة العيد وباقي الصلاوات ، أوضح بيان الوزارة ، أنه “يجب ان تكون بتنفيذ كل التعليمات الصحية من بينها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وأي جامع مخالف سيغلق”.

كما أن القرارات تضمنت “غلق قاعات الاحتفالات والمناسبات بالفنادق، إضافة إلى غلق قاعات السينما بكل المولات في الإقليم”.

القرارات الجديدة تضمنت كذلك فرض غرامة مالية تبلغ 20 الف دينار على المخالفين لارتداء الكمامة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط