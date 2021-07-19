دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: “برشالونا” تلغي مباراتها مع “بيتار القدس”

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نظمت حملة المقاطعة في فلسطين نشاطات تحث على مقاطعة منتجات دولة الإحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، وضرورة دعم المنتجات الفلسطينية الوطنية.

كما عقدت جمعية عطاء بلا حدود بالتعاون مع حملات المقاطعة لقاء حواري حول أهمية مقاطعة بضائع دولة الإحتلال الإسرائيلية.

كذلك، وجه أكثر من 207 نادي رياضي فلسطيني رسالة مفتوحة إلى نادي برشلونة لمطالبته بإلغاء “المباراة الودية” ضد نادي “بيتار القدس” الذي يقع بالقرب من أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس المحتلة والتي تقوم “إسرائيل” بعمليات طرد قسري وهدم منازل وقمع عنيف بحق الشعب الفلسطيني.

بينما أطلق ناشطون بحملات المقاطعة سلسلة تغريدات تحث على مقاطعة “برشلونة”، رفضا لإقامة مباراة بين “برشلونة” و “بيتار القدس”.

وفي ذات السياق، ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إلغاء نادي “برشلونة” مباراته مع نادي “بيتار القدس” في ظل معارضة إسرائيلية لهذا القرار.

وعلى صعيد متصل، أدان ناشطون بحملات المقاطعة إحتفال الإمارات بإفتتاح سفارتها في دولة الإحتلال الإسرائيلية، بحضور بعض من الشخصيات المتطرفة.

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين Boycott Department in The Democratic Front for the Liberation of Palestine 19/07/2021

ومن ناحية أخرى، شارك ناشطون بحملات المقاطعة ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني في وقفة إحتجاجية في بريطانيا ضد شركة “بوما” بسبب دعمها لدولة الإحتلال الإسرائيلية.

فيما ثمن ناشطون بحملات المقاطعة إستقالة الأكاديمي الأميركي “كورنيل ويست” من جامعة “هارفارد” بسبب موقفها العدواني تجاه القضية الفلسطينية ورفضا لإستثمارات الجامعة مع شركات داعمة للمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية تقدر بحوالي 200 مليون دولار.

نظمت مجموعة التضامن مع الشعب الفلسطيني والتجمع الديمقراطي الفلسطيني ثلاث وقفات إحتجاجية في “أمستردام”، “خرونغن” و”ترنوزين” الهولندية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وإحتجاجا على جدار الفصل العنصري الذي أقامته دولة الإحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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