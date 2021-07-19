سأهدأُ ذات يوم ! ..

للشاعرة الهنغارية رينيه أردوس

ترجمة ــ مهدي قاسم

ذات مرة سأهدأ و أكون قوية ،

حينذاك سأسير بسهولة في دروب بعيدة .

بين زوابع نار وماء و شمس وعواصف رعدية ،

حاملة بمسرة على كتفي كيس الرحيل .

.

في يوم من الأيام ستطير أحلامي بعيدة ،

مثل غيوم خفيفة بعد العاصفة

ربما لن تنوح روحي النائمة

على رؤى ليالي مضطربة .

..

في يوم من الأيام سأفتح فجوة في جدار قلبي ،

لأنه يحمي بعناد ذكريات الماضي.

من هناك سأرمي أشيائي العتيقة ،

من أوراق غار شاحبة وسيقان ورود متيبسة .

.

سأكون وحيدة جدًا ،

دفعة واحدة ، كغيمة مستوحدة ،

أنسى الوقت واليوم وتكتكة الساعة .

متمددة على بساط وجودي المجنّح ،

مثل نجمة تشع قصية على كوكب الفضاء .

آنذاك ستكون بعيدة عني كل تلك الأشياء :

ظلال الماضي ، و أصداء المستقبل ، وصخب الحاضر ،

بعيدة عن الأحلام والرغبات المزعجة ،

وفجأة أغادر أعماق الليل عبر طولها المديد ،

مثل عالم مجهول و منهك إلى أقصى حد .

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