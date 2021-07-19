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سأهدأُ ذات يوم ! .. للشاعرة الهنغارية رينيه أردوس

سأهدأُ ذات يوم ! ..
للشاعرة الهنغارية رينيه أردوس
ترجمة ــ مهدي قاسم
ذات مرة سأهدأ و أكون قوية ،
حينذاك سأسير بسهولة في دروب بعيدة .
بين زوابع نار وماء و شمس وعواصف رعدية ،
حاملة بمسرة على كتفي كيس الرحيل .
.
في يوم من الأيام ستطير أحلامي بعيدة ،
مثل غيوم خفيفة بعد العاصفة
ربما لن تنوح روحي النائمة
على رؤى ليالي مضطربة .
..
في يوم من الأيام سأفتح فجوة في جدار قلبي ،
لأنه يحمي بعناد ذكريات الماضي.
من هناك سأرمي أشيائي العتيقة ،
من أوراق غار شاحبة وسيقان ورود متيبسة .
.
سأكون وحيدة جدًا ،
دفعة واحدة ، كغيمة مستوحدة ،
أنسى الوقت واليوم وتكتكة الساعة .
متمددة على بساط وجودي المجنّح ،
مثل نجمة تشع قصية على كوكب الفضاء .
آنذاك ستكون بعيدة عني كل تلك الأشياء :
ظلال الماضي ، و أصداء المستقبل ، وصخب الحاضر ،
بعيدة عن الأحلام والرغبات المزعجة ،
وفجأة أغادر أعماق الليل عبر طولها المديد ،
مثل عالم مجهول و منهك إلى أقصى حد .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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