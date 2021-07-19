قوات كبيرة من مكافحة الإرهاب تنتشر في مركز كركوك

دخلت قوات تابعة لـ”جهاز مكافحة الإرهاب العراقي”، في حالة تأهب وانتشرت في معظم مناطق مدينة كركوك عشية حلول عيد الاضحى.

وكانت قوات مكافحة الارهاب العراقية قد باشرت بالانتشار في مناطق مدينة كركوك منذ ليلة امس، وهو ما اكده العقيد يوسف صالح، وهو ضابط في شرطة كركوك ، حيث افاد بأن “قوات إضافية تابعة لـجهاز مكافحة الإرهاب دخلت الى مدينة كركوك وانتشرت في بعض المناطق”، مبيناً بأنه قد يكون هذا الانتشار على صلة باجراءات احترازية بمناسبة حلول عيد الاضحى”.

واضاف، “على الرغم من ان الملف الامني في المدينة ليس بيد الشرطة الاتحادية، بل تتولى قيادة العمليات المشتركة ادارة هذا الملف، إلا ان المعلومات التي لدينا تفيد بوجود برنامج معد سيتم تطبيقه خلال ايام عيد الاضحى، وعلى جميع القطعات الامنية ان تكون في حالة جاهزية وتأهب تام”.

وتدهورت الأوضاع الأمنية في كركوك وباقي (المتنازع عليها) بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى عليها بعد انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها. ومنذ ذلك التأريخ تتولى قيادة العمليات المشتركة في كركوك الملف الأمني في المحافظة ولم يتم تسليمه للشرطة المحلية رغم مطالب الأهالي والقوى السياسية بذلك.

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