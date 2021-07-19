25 قتيل وأكثر من 47 جريح حصيلة جديدة لتفجير مدينة الصدر

كشفت مصادر أمنية، مساء اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة التفجير الذي وقع في سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد إلى 25 قتيلاً و47 جريحاً، مرجحة أن يكون التفجير انتحارياً.

وقالت المصادر، إن «خبراء متفجرات وصلوا إلى موقع الانفجار في مدينة الصدر ويشكون أن يكون التفجير انتحاريا».

وأشارت إلى «ارتفاع الحصيلة إلى 25 قتيلاً و47 جريحاً»، لافتة إلى أن «الحصيلة ارتفعت نتيجة وجود قتلى وجرحى نقلوا عن طريق المدنيين إلى المستشفيات ولم يسجلوا لدى القوات الأمنية».

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

ولاحقاً أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر التوقيف عقب التفجير.

ووجه الكاظمي وفقاً للبيان، بـ «فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث».

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