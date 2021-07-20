الكناني يكشف موعد استجواب البرلمان لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها نجار

كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار، إثر ارتكاب الهيئة عدد من المخالفات القانونية.

وقال الكناني في تصريحٍ وزّعه مكتبه الإعلامي، إن “لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، استضافت من قبل ولعدة مرات، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، السيدة سها داود نجار، وبحضور كادرها المتقدم، وجرى خلال الاستضافة الاطلاع على سير العمل في الهيئة فضلاً عن مناقشة تطبيق قانون الاستثمار ومواده بصورةٍ صحيحة”، لافتاً إلى أن “الهيئة الوطنية للاستثمار خالفت القانون من خلال النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء والذي رُفع أساساً من الهيئة الوطنية للاستثمار!”.

وأضاف أن “هذه المخالفات وغيرها سُجلت لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وقد قامت اللجنة بتنبيه الهيئة الوطنية للاستثمار عدّة مرات عن هذه المخالفات، وكنا نأمل من الهيئة الوطنية للاستثمار تصحيح هذه المخالفات، ولكن للأسف لم تستجب لها ولم تأخذها بعين الاعتبار!”.

ونوّه النائب الكناني، إلى أنه “وبعد أن “اتخذت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كل الإجراءات الدستورية والقانونية في تعاملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار، تحركت باتجاه تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان، لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بخصوص المخالفات التي ارتكبتها الهيئة الوطنية، وسوف يحدد موعد الاستجواب في الأيام المقبلة”.

المكتب الإعلامي الرسمي

للنائب أحمد سليم الكناني

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط