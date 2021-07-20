بيان صحفي..مصرع وإصابة أطفال في تفجير سوق شعبي في بغداد

تصريح من ممثلة اليونيسف في العراق، السيدة شيما سين غوبتا

بغداد، 19 تموز (يوليو) 2021 – “تنقل اليونيسف، ببالغ الأسف، مصرع ما لا يقل عن 25 شخصا، من بينهم أطفال، واصابة العشرات، نتيجة لتفجير مساء اليوم في سوق الوحيلات الشعبي، شمال شرق العاصمة بغداد.

“إن هذا الفعل الشنيع، قبيل عيد الأضحى، إنما هو تذكير مروّع بمدى العنف الذي ما زال الاطفال في العراق يواجهونه.

“كان هؤلاء الأطفال يستعدّون لقضاء أيام خاصة في العيد مع أسرهم. ولا يسعنا هنا ألا أن نتقدم بخالص مواساتنا لأسرهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

“يجب أن يحظى الاطفال بالحماية في جميع الأوقات، وأن ينشأوا في بيئة آمنة خالية من كل أشكال العنف.

“وفي ليلة عيد الأضحى، حيث يعيش العراقيون بكل أسى هذه اللحظات المريرة، تدعو اليونيسف كافة الفاعلين في العراق للعمل سوية نحو عراق آمن لا يتوجب على الأطفال فيه أن يعيشوا بخوف، وأن يتمتعوا بحقوقهم وانشطتهم الأساسية.

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