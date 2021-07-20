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تفاصيل جديدة تخص توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف، الاثنين، عن تفاصيل جديدة تخص الأراضي السكنية التي سيتم توزيعها بين المواطنين.

وقال عبد اللطيف في حديث نقله التلفزيون الرسمي، إن “مبادرة توزيع الأراضي السكنية أطلقت بعد تحديد المواقع المشمولة والأراضي المخصصة ستكون سكنية مخدومة ب‍بغداد وجميع المحافظات”.

وأضاف أنه “تم تسجيل 6 ملايين طلب بعد إطلاق الموقع الإلكتروني اليوم”، مؤكداً أنه “سيتم توزيع 338 ألف قطعة في الشهر الأول بـ 7 محافظات بينها بغداد”.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قبل أيام، عن عزم الحكومة توزيع أكثر من 500 ألف قطعة أرض سكنية بين جميع الشرائح.

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