اكثر من 75 الف سائح وصلوا العاصمة أربيل منذ عطلة العيد

افاد مسؤول الاعلام بمديرية السياحة في أربيل العاصمة، بقدوم اكثر من 75 ألف سائح مع بدء عطلة عيد الاضحى، غالبيتهم من محافظات وسط وجنوب العراق.

نريمان فاضل ، قال ، “تم تسجيل دخول 75569 الف سائحٍ إلى أربيل خلال الأيام الخمسة الماضية، غالبيتهم من محافظات وسط وجنوب العراق، حيث توجهوا إلى المنتجعات والمصايف والأماكن السياحية”.

واضاف، “تم تشكيل لجنة خاصة من قبل مديرية السياحة في أربيل، من اجل تلبية كافة احتياجات السائحين، وتم ايضا توزيع ارقام هواتف اعضاء اللجنة على المجموعات والفرق السياحية لمساعدتهم في حل اي اشكال أو مشكلة قد يواجهونها، بالاضافة الى تركيب اللوائح الارشادية لعرض المناطق السياحية ضمن حدود العاصمة أربيل”.

مبيناً، بأنه “تقوم المديرية ايضا بمراقبة الاسعار وتوفير فرق الانقاذ في الاماكن السياحية التي تحوي الانهار بالتنسيق مع دائرة الدفاع المدني”، مردفاً “نتوقع ارتفاع عدد السياح القادمين خلال الأيام المقبلة””.

مشيرا الى انه “بالاضافة الى تقديم الارشادات والخدمات، يقوم اعضاء اللجان باعطاء السائحين تعليمات خاصة لمنع انتشار وباء كورونا وضرورة التزامهم بالاجراءات الصحية”.

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