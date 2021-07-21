التربية: أكملنا جميع الإجراءات اللوجستية والفنية لإجراء الامتحانات

حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، موعد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية، مؤكدة أنّ الامتحانات ستكون حضورية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تجر اي تغيير على موعد الامتحانات النهائية للصفوف الثالث المتوسط والسادس الاعدادي”، مؤكداً أن “امتحانات الصف الثالث المتوسط ستبدأ في الأول من آب، مع تحديد الـ 21 من الشهر ذاته موعداً لامتحانات السادس الاعدادي”.

وأكد المتحدث، أنّ الامتحانات ستكون حضورية، وتشمل بالنسبة للصف الثالث المتوسط 4 مواد فقط، مبيناً أنّ “الوزارة جادة باتباع جميع الإجراءات والإرشادات الصحية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال فترة الامتحانات”.

وأوضح، أنّ “الوزارة أكملت جميع الإجراءات اللوجستية والفنية لإجراء الامتحانات منذ الرابع من شهر تموز إلا أن ارتفاع دراجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي حالا دون إقامة الامتحانات وتم التأجيل لغاية شهر آب”.

كما أكّد “الانتهاء من اختيار المراقبين والمراكز الامتحانية ودفاتر الاختبارات”، مشيراً إلى أن “عدداً من المدارس زودت بمولدات كهرائية وبعضها زود بخطوط من المولدات الأهلية القريبة”.

ودعا المتحدث باسم التربية، جميع الطلبة إلى “الاستعداد للامتحانات ومراجعة المواد واغتنام هذه الفرصة”، موضحاً أنّ “الوزارة حريصة كل الحرص على نجاح الطلبة وبتعليم جيد وعلى الجميع الاجتهاد وبذل الجهود للوصول للنجاح رغم الظروف الصعبة”.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلاً وتحذيرات حول آلية إجراء الامتحانات، مع دعوات إلى اعتماد الاختبارات الإلكتروينة لطلبة الصفوف المنتهية.

وأعلنت وزارة التربية، في وقت سابق تأجيل امتحانات السادس الإعدادي الى الـ21 من آب المقبل، بعد أن حددته في الـ27 من تموز الحالي.

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