السيد وزير التعليم العالي أدامكم اللة

تعريض الطلبة في الجامعة التكنولوجية للابادة الجماعية

نحن مجموعة من طلبة الجامعة التكنولوجية نعرض الى السيد وزير التعليم مشاكلنا التي كادت ان تعرضنا لمخاطر مميتة. بعد الاعلان عن اجراء الدوام الحضوري والغاء التعليم الالكتروني في الجامعة التكنولوجية وتعريضنا الى مخاطر الاصابة بفيروس كورونا . تم تطبيق الدوام الحضوري في مركز التدريب والمعامل في الجامعة التكنولوجية بشكل مكثف حيث تم جمعنا باعداد غفيرة دون اخذ اي احتياطات فيما يخص مخاطر فيروس كورونا فكان التدريب اشبه بحفلة سرك يراد بها اصابة اكبر عدد من الطلاب بالفايروس. تم استدعاءنا الى الدوام الحضوري الاجباري ولم يتم تهياة الورش التدريبية على سبيل المثال ورشة السمكرة لم يكن فيها حتى مدربين وتم استقبالنا من قبل منظف او شخص غير معني بموضوع السمكرة فلم تكن لديه اي معلومات علمية تفيدنا بشيء وقام باستغلال وجودنا ووجهنا الى تنظيف ورشة السمكرة.

سيادة الوزير كيف للطلبة ان يستفيدوا من ورشة ليس بها حتى موظفين او مدربين ولا عجب في ذلك كون شعبة السمكرة لا تحتوي على اجهزة تبريد وكانت درجة الحرارة تتجاوز الخمسين لذلك على ما يبدوا فان كافة منتسبيها يهربون منها في حين يتم زج الطلبة باعداد غفيرة في هذا المكان ويتم تعريضهم للابادة . وبالفعل حدثت حالات اختناق بين صفوفنا واغمي على بعض الطالبات. سيدي الوزير نرجو منك متابعة مؤسساتك العلمية والتاكد من صلاحية هذه المؤسسات قبل اتخاذ قرار بالتعليم الحضوري وبالاخص اذا كان الامر يتعلق بمركز التدريب والمعامل في الجامعة التكنولوجية كون هذا المركز لا يحتوي حتى على حمامات او مغاسل مخصصة للطلبة وليس فيه مدربين ويتم زج اعداد غفيرة من الطلبة في مكان واحد لا يليق حتى بان يكون حضيرة للحيوانات.

والطامة الكبرى بعد ان تحملنا اعباء التدريب الحضوري في المركز المذكور تم اهمال درجاتنا والغاء حضورنا في معظم الورش وبالاخص في ورشة السمكرة وتم مطالبتنا بتعويض ايام اضافية بدون مبرر. نرجو من سيادتكم انقاذنا من هذه الفوضى وانصاف شريحة الطلبة الذين يمثلون شريان مستقبل العراق. وكلنا امل بان تاخذ مطالبنا بعين الابوة ادامكم الله.

ابنائكم من طلبة الجامعة التكنولوجية

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