العالم يترقب افتتاح  اولمبياد طوكيو 2021  والصراع على اللقب 

ا . د . قاسم المندلاوي

يترقب العالم و بفارغ الصبر افتتاح اولمبياد طوكيو 2021 بنسختها 32 التي تبدأ فعالياتها يوم الجمعة المصادف 23 تموز وتستمر لغاية شهر آب ، و كان من المفترض ان تجري الصيف الماضي 2020 ، ولكن تاجلت بسبب انتشار ” فيروس كورونا ” في العالم ، و اكدت اللجنة الاولمبية الدولية والجهات اليابانية العمل بكل طاقاتها وامكاناتها و تقديم افضل التسهيلات والخدمات للوفود المشاركة ” اداريين ، حكام ، رياضيين ، اعلاميين وغيرهم ” بهدف نجاح الدورة و تحقيق افضل النتائج الرياضية و ارقام قياسية جديدة ، من جانب آخر اعلنت تلك الجهات ايضا عدم السماح للجمهورالمشاهدين دخول الملاعب و القاعات و المسابح وذلك لحمايتهم و حماية المشاركين ” من جائحة كورونا ” هذا الوباء المخيف القاتل ” اما بالنسبة للصراع على ” اللقب ” فبدأ منذ اقامة اول دورة عام 1896 في اثينا – اليونان وحتى دورة 1948 لندن بين امريكا و دول اوربا وخاصة ” فرنسا و المانيا وبريطانيا ” وان كل دولة من تلك الدول الثلاثة استطاعت الحصول على اللقب مرة واحدة ” فرنسا حصلت على اللقب في دورة باريس 1900 ، بريطانيا في دورة لندن 1908 ، المانيا في دورة برلين 1936 ” بينما امريكا حصلت على اللقب في ” 9 دورات ” وكما يلي ” دورة اثينا 1896 و دورة سانت لويس 1904 – امريكا و دورة استوكهولم 1912 – السويد و دورة انفرنس 1920- بلجيكا و دورة باريس 1924 – فرنسا ودورة امستردام 1928 – هولندا و دورة لوس انجلس 1932 – امريكا و دورة لندن الثانية 1948 – بريطانيا و دورة هلسنكي 1952 – فنلندا ” واعتبارا من دورة 1956 ملبورن – استراليا حيث شارك ابطال وبطلات ” الاتحاد السوفيتي و للمرة الاولى في الالعاب الاولمبية انتقل الصراع على اللقب بين امريكا و الاتحاد السوفياتي ، وبالاحرى بين معسكرين مختلفين ايديولوجيا ” معسكر راس مالي واخرى اشتراكي شيوعي ” و متشابهين في الاطماع و الهيمنة على خيرات الشعوب المغلوب على امرهم ، و اعتبارا من هذه الدورة استطاع الاتحاد السوفياتي الفوز على اللقب في ” 7 دورات اولمبية ” وكما يلي : دورة ملبورن 1956 استراليا ، دورة روما 1960 ايطاليا ، دورة ميونيخ 1972 المانيا الغربية ، دورة مونتريال 1976 كندا ، دورة موسكو 1980 الاتحاد السوفيتي ، دورة سيؤل 1988 كوريا الجنوبية ، دورة برشلونه 1992 اسبانيا ” و بالمقابل حصلت امريكا على اللقب في ” 9 ” دورات اخرى كما يلي : دورة طوكيو 1964 – اليابان ، دورة المكسيك 1968 ، دورة لوس انجلس 1984 – امريكا ، دورة اتلانتا 1996 – امريكا ، دورة سدني 2000 – استراليا ، دورة اثينا 2004 – اليونان ، دورة لندن 2012 – بريطانيا ودورة ريو 2016 البرازيل ” والمجموع الكلي ” 18 ” دورة اولمبية ، وبعد انهيار و تفكك الاتحاد السوفياتي عام ” 1991 ” لم تبقى امام امريكا اية دولة قوية تنافسها على اللقب وحتى الصين التي نهضة رياضيا في السنين الاخيرة وحصلت على اللقب مرة واحدة في دورة بكين 2008 التي اقيمت على ارضها الا انها لم تستطع الفوز على اللقب في الدورات الاولمبية الاخرى و كذلك بالنسبة الى ” روسيا ” التي بدأت تشارك كدولة مستقلة وتحت علمها بدءا من دورة اتلانتا 1996 ” الا انها لم تستطع الفوزعلى اللقب لا في هذه الدورة ولا في الدورات الاخرى ، و كذلك بالنسبة للجمهوريات التي حصلت على استقلالها ” بعد انهيار و تفكك الاتحاد السوفياتي 1991 ” اصبحت تشارك في الدورات الاولمبية بشكل مستقل ، وللمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة مقالات الدكتور قاسم المندلاوي المنشورة في صوت كوردستان وصوت العراق ” الحلقات 1 – 4 / 2020 ” .

في الختام .نتمنى لجميع المشاركين في هذه الدورة التمتع بكامل الصحة و العافية و الامان اولا ، ونقدم تهانينا للابطال و البطلات ” و الفرق الرياضية ” الذين سيحققون افضل النتائج والارقام القياسية الاولمبية والعالمية ، وكذلك للدولة التي ستفوز على اللقب كما و نقدم تحياتنا للطاقم الاداري و الحكام و الصحفين و المراسلين و العاملين في قنوات االتلفاز والمواقع الاخبارية والمعلوماتية العالمية و في المقدمة موقعي ” كوكل ” و ” ويكيبيديا ” .

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