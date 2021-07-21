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تفجير مدينة الصدر

تفجير مدينة الصدر

محمد توفيق علاوي

20 تموز 2021

لا يكفي في كل مجزرة تدمي القلب ان نكتفي بالاستنكار؛ نعم ان الجهات الإرهابية من داعش ومن لف لفهم هم المسؤولون المباشرون لهذه المجازر ، ولكن الفساد الذي كان مستشرياً منذ ثمانية عشر عاماً حتى الآن هو السبب الأساس في عدم استتباب الامن والفشل في حماية أرواح المواطنين، فمن الفضائيين من القوات الأمنية الى الأجهزة الكاذبة لكشف المتفجرات التي كلفت مئات الملايين من الدولارات بحجة حماية الناس ولكن الهدف هو السرقات والفساد، إلى قوات الدمج التي تفتقر للخبرة والمهنية في كشف الإرهابيين والقضاء عليهم وغيرها من الأسباب .

…. متى سينتهي هذا الليل المظلم …. ويبزغ فجراً جديداً عليك يا عراق ؟؟؟؟؟؟

تغمد الله الشهداء بواسع رحمته وانعم على الجرحى بالشفاء العاجل

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