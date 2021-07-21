خطط اسرائيلية لتوغل عسكرى بلبنان و ضرب معاقل لحزب الله بلبنان بطائرات مسيرة

بيان صحفى

ذكر تقرير لمنظمة العدل والتنمية ان الطائرات المسيرة التى تقصف عدد من الاهداف بالعراق وسوريا منها اهداف ترتبط بمحور المقاومة هى طائرات اسرائيلية تنطلق من القواعد الامريكية داخل سوريا

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الطائرات المسيرة الاسرائيلية تقصف اهداف لمجموعات ترتبط بايران بالعراق وسوريا وهى طائرات اسرائيلية تنطلق من قواعد امريكية بسوريا فى اطار خطة اسرائيلية لضرب كافة الفصائل التى تنتمى لمحور المقاومة بالعراق وسوريا ولبنان

واوضحت المنظمة ان اسرائيل تخطط لقصف مواقع داخل لبنان وبالحدود العراقية السورية خاصة معاقل لحزب الله اللبنانى وتخطط لتوغل عسكرى بلبنان باستغلال الازمة اللبنانية

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