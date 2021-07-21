سياسي عراقي : حديث الأحزاب الدينية عن الانسحاب من الانتخابات بمثابة اعلان الفشل

أكد السياسي العراقي ومؤسس حزب الامة العراقية مثال الآلوسي، الثلاثاء، ان حديث قيادات الكتل والأحزاب السياسية الشيعية الدينية عن الانسحاب من الانتخابات هو دليل على فشل تجربتهم وعدم مقدرتهم على تقديم شيء جديد غير التجارب التي قدموها خلال السنوات الماضية.

وأوضح الآلوسي ، ان “حديث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اغتياله وعدم مشاركته بالانتخابات ليس بجديد حيث ان هذه الحالة قد تكررت سابقاً ” ، مضيفاً ” الا ان حديث ائتلاف المالكي وكذلك تحالف الفتح عن الانسحاب من الانتخابات هو التطور الجديد والذي يعد بمثابة اعلان الفشل”.

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