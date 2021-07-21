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كوردستان فسيفساء التعايش .. مسيحيو ناحية ديانا يحتفلون بالأضحى مع المسلمين

ثقافة التعايش السلمي بين مختلف المكونات تعد من أجمل اللوحات الفسيفسائية التي تميز إقليم كوردستان وتعكس تفرد المجتمع الكوردستاني.

وتعد ناحية ديانا بقضاء سوران في أربيل، إحدى المناطق التي تعكس هذه الثقافة، حيث يعيش عدد كبير من المواطنين المسيحيين مع المسلمين، ويتشاركون معاً كافة الأفراح والمناسبات الدينية والاجتماعية، ويهنئون بعضهم البعض.

اليوم الثلاثاء، قام مسيحيو ديانا بتوزيع الحلويات والهدايا على أطفال المسلمين في ديانا، مهنئين بعيد الأضحى المبارك في أول أيامه.

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