مسرور بارزاني: هجوم مدينة الصدر الإرهابي يؤكد الحاجة إلى تنسيق أوثق

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة الصدر شرقي بغداد، مساء الاثنين، يؤكد استمرار تهديد الإرهاب على العراقيين والحاجة إلى المزيد من التنسيق لمواجهته، معرباً عن حزنه وتضامنه مع ذوي الضحايا.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «أحزنني الهجوم الشنيع الذي وقع الليلة في مدينة الصدر عشية عيد الأضحى».

وأضاف «ما حصل يذكرنا بالتهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب على العراقيين جميعاً والحاجة إلى تنسيق أوثق».

وختم بارزاني قائلاً: «إن حكومة إقليم كوردستان تتضامن مع الضحايا».

وكان التفجير الذي وقع في سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد مساء الاثنين قد أوقع 25 قتيلاً و47 جريحاً، فيما رجحت المصادر الأمنية أن يكون التفجير انتحارياً.

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