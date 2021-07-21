مقتل شخص وإصابة 2 آخرين شمال السليمانية بإنفجار كمية من مادة الـ TNT بهم

أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة رابرين ضمن حدود السليمانية ،في إقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء ، بمقتل شخص وإصابة إثنين آخرين بجروح بانفجار مادة الـ “TNT” شديدة الإنفجار بهم بينما كانوا يحاولون استخدامها في حفر بئر في قضاء قلعة دزه(شمال السليمانية).

بيان للمديرية ، قال إن جثة شخص يُدعى ( م . س . ح ) من مواليد 1988 من سكنة قرية سيد أحمديان (3 كم شرق قلعةدزة) مع مصابين إثنين آخرين وصلت مستشفى قلعة دزه العام، مضيفاً إن الأشخاص الثلاثة وهم اب وابنه البالغ من العمر 8 أعوام ومراهق بعمر 16 عاماً يعمل معهما بأجر يومي ، أرادوا استخدام مادة الـ TNT خلال حفرهما بئراً بعد ان صادفوا خلال عملية الحفر طبقة حجرية ، الا انها انفجرت بهم .

وأوضح البيان ، أن الضحايا يعملون في حفر الآبار وخلال حصول الحادث كانوا يعملون لدى صاحب بستان الذي نقل البيان عنه قوله ، إنه كان قد استأجر الأشخاص الثلاثة لحفر بئر له.

ولفت البيان الى ان الوضع الصحي للمصابين مستقرة، وان الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث.

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