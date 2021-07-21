هند صبري: “جمعية مفيد ” تقاوم كوفيد ١٩ وتوفر أولى دفعات أجهزة العلاج

فن وفنون
كتبت: جنى محمد
أعلنت النجمة هند صبري في بيان مصور لها أن جمعية مفيد التي تترأسها قد إستطاعت تحت رعاية سفير الجمهورية التونسية بمصر وبمساعدة مبادرة تونسي ونحب نعاون” توفير مجموعة من مكثفات الأوكسجين بسعات خمسة وعشرة لتر.وهذا في مواصلة لعملية ” الأوكسيجين للجميع” التي كانت قد أطلقتها الجمعية مع مطلع العام الجاري.
في مستشفيات ولاية جندوبة. وسيتم توزيعها بالتنسيق مع الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي كالتالي :
مستشفى غار الدماء : 1 مكثف سعة 5 لترا
مستشفى عين دراهم : 1 مكثف سعة 5 لترا
1 مكثف سعة 10 لترا
مستشفى الفوار الصابرية : 1 مكثف سعة 5 لترا
1 مكثف سعة 10 لترا
مستشفى بوسالم : 1 مكثف سعة 5 لترا
1 مكثف سعة 10 لترا.
كل هذا كدفعة أولى تسعى الجمعية جاهدة لأن تصبح هناك دفعات أخرى قريبة.
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