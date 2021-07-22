أسوشيتيد برس: أرامكو تواجه ابتزازاً إلكترونياً بـ50 مليون دولار بسبب تسريب بيانات

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” مساء اليوم الأربعاء، أن شركة “أرامكو” السعودية تواجه ابتزازا إلكترونيا بقيمة 50 مليون دولار بسبب تسريب بيانات.

وأوضحت أن شركة النفط العملاقة في المملكة العربية السعودية أقرت يوم الأربعاء بأن البيانات المسربة من الشركة والتي تستخدم على ما يبدو أنه محاولة ابتزاز إلكتروني تتضمن طلب فدية بقيمة 50 مليون دولار، جاءت على الأرجح من أحد المتعاقدين معها.

ولم تذكر الشركة المقاول الذي وجد نفسه متضررًا ولا ما إذا كان هذا المقاول قد تعرض للاختراق أو ما إذا كانت المعلومات قد تسربت بطريقة أخرى.

وقالت أرامكو: “نؤكد أن نشر البيانات لم يكن بسبب خرق لأنظمتنا، وليس له تأثير على عملياتنا، وتستمر الشركة في الحفاظ على وضع قوي للأمن السيبراني”.

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