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استبعاد العراقية دانه حسين من أولمبياد طوكيو

شعار الأولمبية

شعار الأولمبية
أفاد رئيس البعثة العراقية المشاركة في اولمبياد طوكيو هيثم عبد الحميد أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى استبعد العداءة دانه حسين من المشاركة حسب قواعد مكافحة المنشطات، بسبب نتائج الفحوصات التي خضعت لها اثناء مشاركتها في بطولة العرب الأخيرة واثبتت تناولها مواد محظورة.
وذكر عبد الحميد في اتصال مع وكالة “فرانس برس” من العاصمة اليابانية طوكيو “تم استبعاد العداءة دانه حسين لوجود قضية بهذا الشان”.

وتسلمت اللجنة الاولمبية العراقية رسالة من الاتحاد الدولي لالعاب القوى أشعر بها هذا الاستبعاد الذي وصف بانه جاء وفق القواعد العالمية لمكافحة المنشطات ويلزم العداءة بالايقاف والتعليق الموقت عن كل المشاركات الخارجية بما فيها اولمبياد طوكيو اعتبارا من 16 تموز (يوليو) الجاري حتى البت في هذه القضية”.

وحصلت حسين على ذهبية سباق 200 م في بطولة العرب الاخيرة في تونس في حزيران (يونيو) الماضي مسجلة رقما عربيا جديدا قدره 22.50 ثانية.

وأكد مصدر في الاتحاد العراقي لالعاب القوى أن “العداءة حسين خضعت لسلسلة فحوصات مختبرية اثناء مشاركتها في بطولة العرب وخضعت لعملية تجميل في الانف قبل مغادرتها الى تونس ويتوقع ان مواد طبية وعلاجات تسببت في ذلك من دون معرفة تاثيرها”.

ويشارك العراق في اولمبياد طوكيو باصغر بعثة في تاريخ مشاركاته اذ يضم الوفد ثلاثة رياضيين بعد استبعاد حسين وهم محمد رياض (التجذيف) وفاطمة عباس (الرماية، المسدس الهوائي 10 م) وطه حسين (العاب القوى، 400 م).

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