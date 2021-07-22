تحذير من صحة المدينة : 8 وفيات في 24 ساعه‌ .. تفشی سریع لمتحور ” دلتا” في السليمانية

حذرت دائرة الصحة في محافظة السليمانية ، ثاني كبرى مدن إقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء ، من تفشي سلالة “دلتا” من فيروس كورونا في المحافظة بشكل سريع بعد تسجيل عدد من الحالات بالمتحور شديد العدوى.

مدير دائرة صحة السليمانية د.صباح هورامي ، قال في بيان إن “فيروس كورونا من نوع دلتا يتفشى بشكل سريع في السليمانية وان 8 اشخاص توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وكانت السليمانية سجلت ، الاثنين الماضي ، أول إصابة بمتحور “دلتا” وذلك بعد وصول الاختبار الخاص بفحص وتحديد النوع المتحول من فيروس كورونا.

هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل (11) حالة وفاة و(1078) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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