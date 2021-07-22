تكلمي ايتها الجميلة، من قصائد الحب لنزار قباني * د. رضا العطار

تكلمي . . تكلمي

ايتها الجميلة الحسناء

فالحبُ . . مثل الزهرة البيضاء

تكون احلى عندما

توضع في اناء

تحدًثي اليً . . في بساطةٍ

كالطير في السماء

والاسماك في البحار

واعتبريني منكِ يا حبيبتي

هل بيننا اسرا ر ؟

أبعدَ عامين معا

تبقى لنا اسرار

تحدًثي

عن كل ما يخطر في بالك من افكار

عن قطة المنزل

عن آنية الأزهار

عن الصديقات اللواتي

زرتِ في النهار

والمسرحيات التي شاهدتها

والطقس . . والاسفار

تحدًثي

عما تحبين من الاشعار

عن عودة الغيم وعن رائحة الامطار

تحدًثي اليً عن بيروت

وحبنا المنقوش

فوق الرمل والمَحَار

فإن اخبارك يا حبيبتي سيدة الاخبار

تصرفي حبيبتي

كسائر النساء

تكلمي عن ابسط الاشياء

واصغر الاشياء

عن ثوبك الجديد

عن قبعة الشتاء

عن الازاهير التي اشتريتها

من (شارع الحمراء) . .

تكلًمي عما فعلت اليوم

اي كتاب مثلا. .

قرأت قبل النوم ؟

اين قضيتِ عطلة الاسبوع ؟

وما الذي شاهدت من افلام ؟

بأي شطً كنت تسبحين ؟

هل صرتِ

لون التبغ والوردِ ككلً عام ؟

عاديةُ

تبدو لكِ الاشياء

سطحية

تبدو لك الاشياء

لكن ما يهمني

انتِ مع الاشياء

وانت . . في الاشياء

· من ديوان الشاعر م1 ص 685

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