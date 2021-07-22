رئيس البرلمان العربي يشيد بالإجراءات التنظيمية والوقائية التي اتخذتها السعودية…

المملكة العربية السعودية للحد من إنتشار فيروس “كورونا المستجد” وضمان سلامة ضيوف الرحمن

أشاد صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التنظيمية والوقائية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا ، حفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين على أراضيها.مهنئا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بنجاح موسم الحج لهذا العام.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي ودعمه للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والإجراءات الاستباقية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتطبيقها أعلى المعايير الاحترازية والتي عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم، وتسخير كافة الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الخدمات والأعمال الجليلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وساهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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