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سياسي عراقي : نعمل على إقرار دولي باحتلال ايران للعراق

أعلن السياسي والإعلامي العراقي احمد الأبيض ، اليوم الأربعاء ، عمله على اعتراف وإقرار دولي باحتلال ايران للعراق وسيطرتها عليه من خلال الميليشيات المسلحة التي انشأتها ودعمتها في العراق بعد عام ٢٠٠٣.

وأوضح الأبيض  ان “اعتراف المجتمع الدولي بالاحتلال الإيراني للعراق يعد الخطوة الأولى والاساسية لتحرير العراق من ذلك الاحتلال حيث يكون المجتمع الدولي ملزم بالعمل والتنسيق مع القوى الوطنية لانهاء سيطرة اذرع ايران على الدولة العراقية”.

احمد الابيض: الحكومات العراقية بعد 2003 اعطت كوريا الشمالية 84 مليار دولار مقابل تزويدها لـ ايران بتكنلوجيا الصواريخ النووية! - العراق نتوأضاف الأبيض ، بان ” احتلال ايران للعراق حصل بسبب ٣ نقاط أساسية ” ، موضحاً ” سكوت أمريكا عن التدخلات الإيرانية وكذلك سكوت الغالبية من النخب عن الاحتلال الإيراني بالإضافة الى دور المؤسسة الدينية وتفرعاتها السياسية وغيرها”.

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