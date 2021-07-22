شروط الحصول على قطع الأراضي ضمن مبادرة السكن

الشروط الخاصة الحصول على قطع الأراضي ضمن مبادرة السكن.

وقال مدير عام الاسكان في وزارة الاعمار والاسكان حيدر الميالي في تصريح إن “وزارة الاسكان استحضرت كافة الاراضي والتصاميم الاساسية للمرحلة الاولى ضمن مبادرة السكن”، مبيناً أن “الوزارة أكملت تجهيز تسعة مواقع بالكامل في اغلب المحافظات وهناك بعض الاراضي بصدد استكمالها لضمها ضمن المبادرة”.

وأضاف أنه بعد “تجهيز 550 الف قطعة سكنية تم عزلها ومن المؤمل أن تغطي كثافة سكانية بحدود ثلاثة ملايين ونصف مليون مواطن وهذه كمرحلة اولى”.

واشار الميالي الى أن “خطة رئيس الوزراء أن يتم توزع مليون قطعة سكنية وهناك مراحل اخرى”، موضحا أن “وزارة الاسكان جهزت 550 الف وحدة سكنية منها 350 الف قطعة اكتملت التصاميم الاساسية وما تبقى منها بمرحلة اعداد التصاميم وهناك مدة 60 يوما لاعداد التصاميم وننتظر الاعتراضات وبعدها تكون جاهزة للتوزيع”.

ولفت إلى أن “النقاط التي سوف توزع على ضوئها الاراضي تخص العمر وعدد الاطفال وعدم ملكية الشخص اي وحدة سكنية والحالة المعيشية اضافة الى مجموعة من الشروط التي يتم التنافس على ضوئها، موضحا أن “الاراضي التي ستوزع في بغداد في منطفة النهروان ومعسكر طارق”.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اعلن يوم امس الاثنين، إطلاق برنامج التقديم على الأراضي للمواطنين.

وذكر الكاظمي في تغريدة على تويتر، أنه “بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري http://Dari.iq) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة”.

وأضاف: “نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة”، خاتماً بقوله: “وعدنا شعبنا وأوفينا”.

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