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مصدر سياسي : هدنة مع الميليشيات لـ ٥ أيام .. بطلب من الكاظمي ووساطة “أبو فدك”

أكد مصدر سياسي مطلع في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طلب من رئيس اركان ميليشيات الحشد الشعبي “أبو فدك” التوسط لدى الميليشيات لوقف الهجمات المسلحة ضد الأهداف الامريكية مع اقتراب موعد زيارته للولايات المتحدة.

وأوضح المصدر ، ان “ميليشيات كتائب حزب الله ، سيد الشهداء، والنجباء وافقت على هدنة لمدة ٥ أيام حتى ٢٦ يوليو/تموز الجاري بانتظار نتائج الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا والذي من المقرر ان تنطلق الجولة الرابعة منه الأسبوع المقبل”.

وأوضح المصدر ، بان ” الكاظمي وعد بان نتيجة الحوار الاستراتيجي ستكون مرضية لجميع الأطراف فيما اشترطت الميليشيات اخراج القوات الامريكية القتالية وكذلك الغير قتالية التي لا ترتبط مع قوات التحالف الدولي ” ، مشيراً الى “انها (الميليشيات) لا تمانع إبقاء القوات الامريكية ضمن التحالف الدولي المعنية بالتدريب والاستشارة وهي تعلم جيداً انها لن تبقى في العراق دون غطاء وحماية من قبل القوات الامريكية القتالية “.

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