مع أخي و صدام … من أجمل أيام عمري

يحمل لي عيد الاضحى المُبارَك صفحاتٍ مشرقةً زاهيًة .

أولا ً – فيه إرتقى أخي الشهيد السيد جابر السيد جواد الحكيم ُسّلمَ المجد ِ حيث قتله #صدام_المجرم باللبن المسموم بالثاليوم ، في مديرية الأمن العامة في بغداد ، عندما أعتُقِل من بيته ، بدون توجيه تهمة معينة له…

و ذلك عام 1986 من بيته في مدينة الحرية التابعة لمدينة الكاظمية المقدسة ..

و عندما أخرج عنوة ً من البيت قال لوالدتي الحاجة حليمة محمود الغبان ( أخت العلامة المرحوم الشيخ عبد الكاظم الغبان ، و الأستاذ المربي المرحوم عبد الهادي الغبان) أني سوف لا أشرب أي شيء .. و سوف أقول أني صائم … و قد يفرج الله عني في المساء… و منا إلى الليل … الله كريم ..

و اقتيد عنوة تحت السلاح و التهديد … و أخذ َ بسيارة مع جلاوزة الأمن #الصدامي_المجرم…

و أدخل على مدير الأمن ، الذي لا يعرف لا إسمه و لا رسمه..

فرحب به هذا المجرم ، و احترمه غاية الإحترام ..

أهلا ً و سهلا ً سيدنا الكريم ….

و قدم لك كأسا ً من لبن ..

فشربه فورا ً و بدون تفكير …

و خرج … مُجللاً بكامل التقدير و الإحترام …

صار زحمة سيدنا … هكذا كان يقول له الجلازة..

و جاء لوالدتي التي كانت تنتظره بقلب فارغ مشتاق..

– ها إبني …

– قال لها لقد شربت ُ اللبن ، بمجرد أن قُدِّم لي …و أظنه مسموما ً ، فأشعر بالضيق..

و باختصار توقفت كليتاه …الخ

و استشهد يوم عيد الأضحى المبارك 10 ذي الحجة ، عام 1409 هجرية أي يوم 15 آب عام 1986 ميلادية …

و ذلك يوم في حفل زفاف إبنته العلوية التي أصبحت فيما بعد تُكنى : بأم نور الزهراء ، زوج إبن خالتي كريم كاظم المياحي ( شحاثة) ..

و انقلب الحفل صراخا ً و بكاءً و نحيبا ً على الشاب المظلوم الذي لم يرتكب ذنبا ً سوى أنه من سلالة #الإمام_الحسن_بن_علي_بن_ابي_طالب .. عليهم السلام ، الذين كان لهم القتل ُ عادة ً ، و كرامتهم من الله الشهادة …

فارتقى الشهيد السيد جابر الحكيم ُسلّمَ المجد … و هنيئا ً له الجنة الفيحاء في يوم الأضحى المبارك..

و أرجو أن لا يخطر ببال أحد أن عائلته أخذت راتبا ً تقاعديا ً أو هبة ً أو تخصيصا ً ، أو قطعة أرض ،أو أي نوع ٍ من أنواع ما يسمى بالتعويض ..

و تثميني العالي للأديبة السورية الشهيرة السيدة نهى عادل ياسين التي صممت هذا المُلصق الفني الراقي ، و كتبت النص الكريم التالي : : ” السيد جابر السيد جواد الحكيم رفعت َ الصوت َ حتى الموت ،

و حولت َ الحب لوطنك عبادة ًحتى الشهادة لطهر روحك ألف سلام و سلام ، أستشهِد السيد جابر السيد جواد الحكيم في عيد الأضحى عام 1409 هـ 1986 م ” إنتهى النص. فشكرا ً جميلا ً لها و ليراعها الكريم …

ثانيا ً #صدام_المجرم

فقد كانت لي أيام جميلة مع إسمه القبيح

فقد كان إعدام #صدام_المجرم يوم عيد الأضحى المبارك ، العلني الجميل الزاهي ، عام 1427 هجرية ، أي عام 2006 ، بعد أن قُبض عليه ، بتاريخ شهر كانون الأول 2003 ، في عملية الفجر الأحمر …نتيجة وشاية تكريتية من عشيرته و أقربائه …بعد أن بقي في ذلك الجُحر القبيح … أشهرا ً من يوم سقوط نظام #حزب_البعث_الفاشي في 9 نيسان 2003 ،

في تلك الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة النتنة التي تعافها حتى الفئران ، أخرج تحت وطأة الأحذية العسكرية ، و هو يتلقى كلمات الشتائم الجنسية القبيحة التي يشتهر بها الجنود الأمريكان ،

و أحتفظُ بصورة بندقيته الفضية التي نشرتُها عدة مرات و كتبت ُ تحتها : لو ضارب طلقة ً واحدة ً منه لقلنا قاوم … و لكن أين للجبان من المقاومة … التي حرمه الله تعالى من شرفها..

و قد أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا ً بتاريخ 30 تموز 2004 ، المصادف 12 جمادي الثاني 1425 هجرية إستنكرت فيه إغتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب #صدام _المجرم ، جنســــــــــــــــــــــــــــــــــــيا ً ،

و أنأ أدين ذلك العمل بحقه ، و لو كان هو من أقبح العتاة و أجرم الطغاة…

و من يريد نسخة من ذلك البيان ، فيمكنه الإتصال بي …

فما أجملك يا يوم عيد الأضحى المبارك ..

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

عيد الأضحى المبارك 1441 هجرية

2021 تموز

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