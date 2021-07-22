مفيد صيداوي، رئيس تحرير مجلة الإصلاح، يتحدث في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” عن اليوبيل الذهبي للمجلة

عرعرة- من شاكر فريد حسن

أجرت الصحافية حموطال بار يوسف من صحيفة “هآرتس” اليسارية الأكثر انتشارًا في إسرائيل، مقابلة مع الأستاذ مفيد صيداوي، رئيس تحرير مجلة “الإصلاح” المستقلة للأدب والثقافة والتوعية والإصلاح، بمناسبة مرور 50 عامًا على صدورها.

وأشارت حموطال في البداية إلى أن العدد الأول من المجلة صدر في مارس العام 1971 بخط اليد ومصورة بالستانسل، وخلال السنوات الأخيرة تطورت المجلة، وتصدر اليوم بطباعة أنيقة وفي عدد صفحات أكثر، مع ملحق باللغة العبرية، وأنها المجلة الثقافية والتربوية الوحيدة الصادرة في الوسط العربي.

وتحدث صيداوي في المقابلة عن تاريخ ومسيرة المجلة وتطورها النوعي ودورها الطليعي الهام في الحراك الثقافي المحلي، وإغناء الحياة الأدبية، واحتضان الكتاب والأدباء، مؤكدًا على تصميمه إصدار المجلة، رغم الصعاب وقلة الموارد، واعتمادها على الاشتراكات.

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