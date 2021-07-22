هلال العيد

هلَ العيد علينا ببدره المنير

نبارك لأهلنا في فرحة الكثير

رافعين أيدينا نحو السماء

في ذكر الله مبتهلين بالدعاءِ

نشارك الحجيج في فرح غامرِ

وندعو للجميع في كل المنابر

بين منى ومزدلفة ويوم عرفة

تراهم يقابلون الله بقلوب راجفة

ان يطيل الله في عافية الجميع

وببعد الأذى عن كل صديق

مرددين الدعاء في كلِ عبادة وصلوات

وملبيين نداء الله بخير الكلمات

ومتمنين طلب الحج في كلِ عام

بالحج عند بيت الله الحرام

فذكر الباري دائم ولن يزول

بالخلاص من كلِ داء ونحول

مشاركين الأطفال فرحة العيد

ونبادلهم التهاني في جو سعيد

وندعو الى الله لهم بكل سرور

فهم ابرارنا على امد العصور

ولا ننسي ذكرى الخالدين في القبور

فأرواحهم باقية على كلِ الدهور

ونبتهل لهم بالرحمة والغفران

وذكرهم لم ينسى في كلِ زمان

وذكر الوالدين ِلا ينساه الانسان

فحبهما ثابت على كل لسان

فبهما ينعم كل الناس

وعطفهما لا يمحي من كل الاجناس

فترى نورهم ضاوي كل طريق

كزهرة لامعة في وجه كل صديق

فنتبادل التهاني عند كل صباح

ونرى النور مشرقا بعطرهم الفواح

ونبادل التحية لوطن الجميع

وندعو لعراقنا بسلام العريق

نصبح ونمسي بوجه مليء بالابتسامات

بوطن خالي من كل الآهات

وندعو الباري في كل الصلوات

بنور يبعد كل الانهيارات



دمت لنا سالماً بذكراكَ الجميلة

فوزي العلي