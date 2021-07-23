الشرطة البرازيلية توجه اتهامات إلى 6 من بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد تورطهم باشتباكات عنيفة

وجهت الشرطة البرازيلية اليوم الأربعاء اتهامات إلى 6 من لاعبي ومسؤولي بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد يوم من اشتباكات مع فريق منافس وقوات الأمن، عقب الخروج من كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في أميركا الجنوبية على يد أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وقالت شرطة ولاية ميناس جيرايس في بيان إنها وجهت اتهاما لشخصين بإتلاف ممتلكات وأفرجت عنهما بكفالة 3 آلاف ريال (574 دولارا) لكل منهما.

وأضاف البيان أن الشرطة وجهت إلى 4 آخرين من النادي الأرجنتيني اتهامات بالإيذاء البدني ومقاومة السلطات، وتم الافراج عنهم بعد موافقتهم رسميا على المثول أمام محكمة في موعد سيتحدد لاحقا.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء الستة.

وقال أتلتيكو مينيرو إن رئيس النادي دفع الكفالة من جيبه الخاص لأن النادي الأرجنتيني لم يكن لديه نقود كافية.

وأضاف في بيان “لكن الفريق الأرجنتيني سدد المبلغ بعدها”.

وخرج بوكا، وهو واحد من أكبر الأندية الأرجنتينية، من كأس ليبرتادوريس المعادلة لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، لكن الفريقين سيواجهان عقوبات بالتأكيد بعد مشاهد فوضوية أثناء وبعد المباراة التي أقيمت في بيلو هوريزونتي.

وبدا أن الشرطة البرازيلية أطلقت رذاذا حارقا على لاعبي بوكا الغاضبين عند باب غرفة ملابس الفريق الأرجنتيني بعد المباراة، وأظهرت لقطات فيديو بمواقع أرجنتينية وبرازيلية على الإنترنت اللاعبين وهم يعانون من اختناق ويصيحون في ضباط إنفاذ القانون.

وقال موقع غلوبو سبورت البرازيلي على الإنترنت إن لاعبي بوكا حاولوا اقتحام غرفة ملابس الفريق صاحب الأرض حيث اختبأ حكام المباراة.

واشتبك اللاعبون في النفق المؤدي لغرف الملابس عقب انتهاء المباراة بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا يعتقد بوكا أنه شرعي للمرة الثانية في اللقاء.

وانتهت مواجهة دور الـ16 بملعب مينيراو بالتعادل السلبي وتأهل أتليتيكو بفوزه 3-1 بركلات الترجيح. وتعادل الفريقان أيضا بدون أهداف في لقاء الذهاب في بوينس آيرس الأسبوع الماضي وأُلغي هدف سجله بوكا بسبب التسلل بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو.

وعند سؤاله عما إذا كان التحكيم تسبب في الخسارة، قال دييغو غونزاليس لاعب وسط بوكا “بدون شك، يمكن للجميع رؤية ذلك. لقد سجلنا هدفا جيدا، والحقيقة أننا استحققنا الفوز بالمباراة الأولى أيضا”.

وأضاف “هذا يؤلم، نشعر بسوء بالغ. يتعين على الكونميبول (اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم) إلقاء نظرة على التحكيم”.

واشتعل الغضب في الشوط الثاني عندما ذهب الحكم لمراجعة الهدف غير المحتسب على الشاشة الموجودة خارج الملعب.

واشتبك المسؤولون البرازيليون مع لاعبي بوكا الذين اقتربوا من الحكم، وطُرد مساعد المدرب من الجانبين.

ولعب إيفرسون حارس أتلتيكو دور البطولة، فأنقذ محاولتين من بوكا خلال ركلات الترجيح وسجل الركلة الحاسمة ليضع فريقه في دور الثمانية.

وتوجه الفريق الأرجنتيني إلى المطار في منتصف النهار بعد 12 ساعة تقريبا من نهاية المباراة، وزادت الأمور سوءا بعد أن علم أن السلطات الأرجنتينية أمرت بدخوله الحجر الصحي 7 أيام على الأقل فور عودته.

ويعني هذا القرار أن الفريق سيفتقد معظم لاعبيه البارزين في مباراتيه المقبلتين في الدوري أمام بانفيلد في 24 يوليو/تموز وسان لورينزو في 27 من الشهر نفسه.