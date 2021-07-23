المسألة الاستعمارية عند بول ريكور

ترجمة د زهير الخويلدي

ملخص

في هذه المعاهدة المناهضة للاستعمار، يفكر ريكور في مسؤولية كل مواطن والدولة الفرنسية فيما يتعلق بالاستعمار. ويضع خمسة مبادئ ينبغي أن يوجه قراءها في تفكيرهم في هذه المسألة ويعبر عن دعمه لاستقلال المستعمرات.

الكلمات الرئيسية: ريكور؛ الاستعمار. إنهاء الاستعمار. الدولة القومية؛ العنف؛ النازية؛ المسؤولية؛ الذنب.

النص:

قراءة “المذكرة الاستعمارية التي قدمها الوفد الفرنسي في أوسلو إلى ممثلي آسيا وإفريقيا”1 جعلتني أصفق: الآن بعد أن انفتحت ثورة السكان الأصليين، تساءلنا عما إذا كانت الكنيسة لا تزال لديها ما يكفي. من القوة الروحية للتحدث بصيغة تحرير كلمة. صحيح أن الفحص الدقيق للدراسات والوثائق المنشورة في جريدة الأزمنة الحديثة ومجلة فكر يترك للقارئ انطباعًا خانقًا بأن أحد مراسلي مجلة فكر يلخص في هذه الجملة اللاذعة: “لقد فات الأوان …” 2 عند التعافي الروحي يحدث بعد فوات الأوان، ألا يخاطر بالعمل في اتجاه استقالة لا تحمل أيًا من سمات الخيال والجرأة التي يتوقعها المرء من موقف مسيحي في مواجهة المشاكل الحالية؟ لكن ربما يجب أن تكون الكلمة التحررية أولاً إرادة للتصفية، نوع من أوتودافيه القاسي لأفكار وأخطاء الماضي. ليس لهذه المقالة أي ادعاءات أخرى سوى القياس مع أصدقاء القراءة لدينا، ومدى مسؤوليات الشخص الذي ليس متخصصًا في الأسئلة الاستعمارية وإيجاد المناخ لإجراء فحص تقني خاص بكفاءتنا. إنها بالتحديد مسؤولية شخص غير متخصص، من رجل خارج الفني، أريد أن أستيقظ كل يوم في وجهي أمام المسألة الاستعمارية، على الرغم من الأصوات المهتمة التي تهمس لي: “أنت لا تعرف شيئًا عن السؤال: إذا كنت قد عشت في الهند الصينية، في المغرب، في الجزائر، في مدغشقر، فلن تعطِ أي مصداقية للوعظ العاطفي لأبناء المدينة الطوباوية. “لكنني أعرف جيدًا أن عدم كفاءتي لا يحررني من مسؤوليتي الإجمالية للمواطن الفرنسي؛ أنا من أرسل القوة الاستكشافية إلى الهند الصينية؛ وليس لدي الحق في التنازل عن حكمي لصالح المستوطنين: يعيش المسلمون والأناميتيون أيضًا، وإذا أمكننا القول بالأولوية، في الخارج. لكن مطالبهم تزعجني، عندما تنقلب ضدنا، موضوعات التحرر الوطني المثيرة للشفقة التي أحدثها نضالنا. ضد النازية. أخشى أنني نازي دون أن أعرف ذلك. أسمع هؤلاء الألمان يحتجون بشكل بائس عندما نخبرهم عن أوشفيتز: “لم نكن نعرف”. ونطغى عليهم منتصرا: “خطأك ليس أن تعرف”. لا أعرف الكثير عن القمع الفرنسي في المستعمرات وأخشى أن يكون خطئي، بشكل أساسي، هو عدم إغفال معلوماتي. في مواجهة مسؤولياتنا، أعلم، على الأقل، أن الاختصاصي أقل من الرجل المستنير بشكل معتدل، لأنه لكل حالة أصلية (المغرب، الهند الصينية، إلخ)، يتكيف مع الوسائل التي يحددها الإنسان. في كل مواطن غير مختص بشؤون الاستعمار. وهنا لا يهم ما إذا كان هذا الرجل مسيحيًا أم لا ، عندما يسعى إلى توجيه نفسه بين مبادئ وأهداف السياسة الحضرية. في متاهة القضايا المحلية والصعوبات التكتيكية – كما هو الحال في المفاوضات الصعبة مع فيتنام، حيث سيكون من الصعب للغاية القول مسبقًا، سواء كان التعامل مع هوشي منه أو مع آخر – هناك بعض الخطوط الرئيسية التي لا ينبغي أن تكون كذلك.

بعض الأشجار الكبيرة التي لا يجب أن تخفيها الغابة:

1 ° الهدف من الاستعمار هو قمع نفسه. هذا لا يمكن أن يقال بقوة كافية. الإيقاع والعملية، التي بموجبها يجب أن تفسح سيادة فرنسا (في الأصل، ولا تزال في كثير من الحالات، بدون فروق دقيقة) ، الطريق للحرية السياسية للشعوب ، مسألة فنية ثانوية تتطلب كفاءة. لكن أجمل عمل حضاري موجه لتجهيز مناطق أكبر من البشر للحرية.

2 ° استخدام العنف من قبل الشعوب التي تطمح إلى الحرية لا يزيد من حقوقنا: فالمشروع الاستعماري يفسد في الأصل بالمكر والعنف. حتى لو لم نكن نحن المعتدين حاليًا – وهو أمر لا جدال فيه في كثير من الأحيان – يبقى أننا كمحتلين لدينا منذ البداية أولوية لا تمحى في العنف. في أغلب الأحيان، كان عنفًا مهدئًا، نوعًا من السلام الروماني، لكن بالنسبة لمستقبل بعيد أو أقل، فقد تراكمت احتياطيات من العنف التحريري. هذه الحركة المقنعة التي ترسم التاريخ الاستعماري من تهدئة العنف إلى تحرير العنف تمنعنا من وضع حقنا في مواجهة ذنبهم.

3- العنصرية هي فخ الروح الاستعمارية. أساس حقوق السكان الأصليين هو العالمية. هذا تجريدي تمامًا، لكنه يشترك في حيادين. نجح أحد مراسلي إسبريت الجزائريين في البقاء في حالة من الفضيحة لأن العنصرية في الجزائر – أعني العنصرية اليومية، عنصرية الترام والسوق – ليست حقًا ولكنها واجب. […] لم أفهم بعد أنه في عربة ترولي باص، يكون وضع الوقوف أقل إرهاقًا بالنسبة للحامل من المغاربيين منه بالنسبة لأوروبي في نفس الموقف. […] لم أشعر بالفزع بعد من التفكير في إعطاء الأطفال المسلمين نفس الحليب مثل الأطفال الأوروبيين. لم يكن لدي [الحكمة] لأقنع نفسي بأن توسيع خطة الضمان الاجتماعي للعمال الأصليين سيكون [للجزائر بأكملها و] 4 بالنسبة لهم على وجه الخصوص. لا أعتقد حتى الآن أن الخصائص الوحيدة للعربي هي أنهم منحطون وكسولون ولص. ما زلت أعتقد أن العرب بشر، وما زلت أصدقهم هم إخواننا، وأنا أحمق ، فبدلاً من أن أرى فيهم “الدبابيس” فقط ، “الراكون” ، ما زلت أجد صعوبة في التعرف عليهم … 5

4 ° إن الشهية المسعورة والتي غالبًا ما تكون سابقة لأوانها للحرية التي تحرك الحركات الانفصالية هي نفس العاطفة التي نشأت في تاريخنا في عام 1789 وتاريخ فالمي 6 و1848 ويونيو 1940، ولا جدوى من القول إن هذه الشهية محمومة وتاريخية. الطفل المولود قبل اوانه. الحرية شغف مرير وخطير يحسب عليه الكثير من الآلام وخيبات الأمل. لكن هذه هي الطريقة التي يصل بها الناس إلى وجودهم: من خلال تجربة التجربة الكارثية لعجزهم أولاً عندما يغادر السادة المتمرسون، ويتخذون تحكيمهم في انتهاكاتهم. اليوم يغادر الإنجليز الهند، ويوم 15 أغسطس هو موعد روحي رائع وبداية مغامرة رهيبة. عندما يطلب المراهق الحرية الذي لم ينضج، لم تعد هناك أسباب أبوية لمعارضة هذا الغضب من أجل الاستقلال. الحرية المبكرة هي دائما أكبر من الأبوة. كل ما يمكن قوله هو أن هناك شيئًا أعظم من القومية، إنه المجتمع البشري. لكننا في هذا المقطع الآخر لا حول لهم ولا قوة كما هم. لقد هلكت أوروبا بالفعل بسبب تجاوز السيادة. التشيك، الصرب، البلغار ، إلخ ، كانوا على حق في هذا القرن أخيرًا ضد النمساويين المجريين والعثمانيين ، لكن حريتهم عجلت بهلاك أوروبا. لأن هذه القيمة العالية للحرية الوطنية يجب أن تتحقق، ولكن يجب عبورها بدورها والتضحية بها لشيء آخر. نحن في أوروبا لم نعرف كيف نخرج من العبث القومي. نحن عاجزون عن الكلام أمام الهندوس والمسلمين الذين يمزقون بعضهم البعض، وغدًا، أمام الآسيويين الآخرين والأفارقة الآخرين الذين سيغرقون في مرحلة الحرية العزيزة. إنهم محقون في أن يكونوا مثلنا، وأن يريدون أن يكونوا أحرارًا قبل الساعة؛ إنهم مخطئون، مثلنا، في الرغبة في القيام بهذا الانعطاف غير الضروري عن الدولة القومية. أتوسل إليكم، يكتب مراسل آخر لمجلة فكر، الرئيس السابق للجنة العمل ضد الترحيل، بالمظلة في مهمة في الهند الصينية، عندما – مينه يتحدث إليك بلغة ثورية، تحلى بالصدق حتى لا تجيبهم بحجج الحفظ. لا تقل لهم أنهم ينهبون المستشفيات وأننا بنينا لهم طرقاً. […] ألا تشك إذن أنه لا يوجد مقياس قيمة مشتركة بين فائدة الطريق وما يطمح إليه الناس […]؟ هل ترغب في أن يكون هؤلاء الرجال راضين عن طعام المرتزقة الذي نقدمه لهم، وعندها ستشعر بالقدرة على تقديرهم؟ لقد تعلمنا تقدير النفوس الأكثر متمردة!

5 ° الطابع الأقلية للحركات الانفصالية ليس حجة يمكن معارضتها. دائمًا ما تُحدث ظاهرة الوعي مثل هذه الفجوة بين الطليعية والجماهيرية. تكمن الصعوبة الشديدة هنا في إجراء تقييم تاريخي: هل هي حقًا في حالة معينة (فييت مينه ، حركة البيان الجزائرية) لطليعة تصنع تاريخ شعبها؟ غالبًا ما تكون المعايير الماركسية العظيمة للتحرر البروليتاري غير قابلة للتطبيق: وهكذا يبدو أن الوعي القومي للشعب الإسلامي له مقياسه الخاص. من الصعب دائمًا القول: حركة الاستقلال هذه تعبر حقًا عن دعوة هذا الشعب. ومع ذلك، فإن السياسة الجريئة يجب أن تتعامل مع هذه المخاطر، ومعرفة أي مجموعة يتم رفع وعيها، ولعب هذه الورقة دون خداع. في هذا الصدد، فإن حالة المغرب نموذجية (راجع الروح رقم 4. دعونا نمنع الحرب في إفريقيا: استقلال المغرب وفرنسا، بقلم أ. دي بيريتي 9): الأطر الروحية والسياسية موجودة بالفعل، وهذا هو فرصة فريدة للانتقال من المحمية إلى الاستقلال ومعاهدة الصداقة.

تظل هذه المبادئ الخمسة عامة جدًا؛ دعونا نلخصها: الاستعمار له نهايته حرية السكان الأصليين. الخطأ الأصلي للاستعمار يسبق كل الهجمات الأحادية الجانب من قبل السكان الأصليين؛ حتى المطلب السابق لأوانه بالحرية له وزن أخلاقي أكبر من كل الأعمال الحضارية للبلدان المستعمرة. العنصرية هي رذيلة الفرنسيين في المستعمرات. إنهم أقليات يمثلون الوعي الناشئ للشعوب المستعمَرة. يمكن لهذه المبادئ على الأكثر أن تخلق مناخًا، وميلًا مناسبًا لتقدير بدون غضب حركة التاريخ الاستعماري التي تنتقل في هذه اللحظة بسرعة إلى مرحلة التحرير قبل أن تجني كل فوائد عملية الحضارة للأمم المستعمرة. هذه المبادئ على الأقل لها فضيلة كونها في منتصف الطريق بين الإيمان والسياسة. التي هي الأخلاق نفسها، غير قادرة على إلهام مثل العقيدة وخالية من كل الكفاءة التقنية التي تتطلبها السياسة. نعم، أعتقد أنني كمسيحية يجب أن أقول نعم لحركة في التاريخ تصنع الحرية. بالتأكيد هذه الحرية ثانوية، إذا لم تضحي بدورها بمجتمع بشري. لكن دعونا أولاً نفقد الأسرى؛ 10 ثم سنسعى إلى المجتمع معًا وسنقاتل معًا ضد معبود الأمة، الذي يُعبد في هانوي أو باريس، ضد عبثية السيادة غير المحدودة للدولة القومية. حتى لو كانت هذه الحرية ملوثة بالوهم والعنف، فهي في جذورها قيمة إيجابية: إنها “كنز الأمم” الذي قيل في سفر الرؤيا أنه سيوضع عند قدمي الحمل. 11 يبدو لي هنا أن الهدف من تطبيق الحب المسيحي هو تمييز كيف يتكاثر كنز الأمم هذا ويتنوع، من خلال التحرر السياسي، ولأحب هذا الخلق الخطير المستمر للبشرية، من خلال حركات تحرير الشعوب.” انتهي

الهوامش والاحالات:

1 متاح تحت عنوان “إعلان الوفد الفرنسي إلى المؤتمر العالمي للشباب المسيحي في أوسلو بشأن المسألة الاستعمارية” ، لو سيمور ، ديسمبر – يناير 1947-1948 ، المجلد. 46 / 2-3 ، 134-36.

2 رسالة مجهولة المصدر بتاريخ 18 أبريل 1947 ، موجهة إلى ناشر فكر ، نُشرت تحت عنوان “لقد فات الأوان ،” فكر، يوليو 1947 ، المجلد. 7/16 ، ملف “فرنسا-فيتنام” ، 34-9.

3 أندريه ماندوز ، “المستحيلات الجزائرية أو أسطورة الأقسام الثلاثة” ،فكر ، يوليو 1947 ، المجلد. 7/16 ، 10-30.

4 تظهر الطبعتان الموضوعتان بين قوسين في الأصل لماندوز ، لكن تم حذفهما من نص ريكور.

5 مندوز ، “المستحيلات الجزائرية أم خرافة الأقسام الثلاثة” ، 13.

6 ” المسألة الاستعمارية ” نُشر في يوم إحياء ذكرى معركة فالمي (20 سبتمبر 1792).

7 في 15 أغسطس 1947 ، دخل استقلال الهند عن بريطانيا العظمى حيز التنفيذ.

8 “لقد فات الأوان” 35.

9 أندريه دي بيريتي ، “الاستقلال المغربي وفرنسا” ، فكر، أبريل 1947 ، المجلد. 16/4 ، 546-76. الجزء الأول من العنوان ، “منع الحرب الأفريقية” ، المذكور أعلاه في النص ، هو العنوان المضاف في جدول محتويات المجلة.

10 إشارة كتابية إلى لوقا 4 ، 18 أو إشعياء 61 ، 1.

11 على الأرجح إشارة إلى رؤيا 21 ، الآيات 24 و 26.

+++ حقوق النشر: لجنة تحرير أعماق بول ريكور ، تم فحص النص وإضافة ملاحظات تحريرية بواسطة إرنست وولف

المصدر: مجلة دراسات ريكورية ، المجلد 12 ، رقم 1 (2021) ، ص. 16-20

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