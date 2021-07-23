انهيار المطرب ” شيكو ” بسبب وفاة والدته بفيرس كورونا .

كتب: فاطمه حامد

توفت والدة الفنان “شيكو ” متأثرة بفيرس كورونا وذلك بعد ان طلب شيكو المساعدة لإنقاذها ورفضت كل المستشفيات العامة علاج المريضة بسبب عدم وجود مكان لها في العناية المركزة ،وعدم قدرة الفنان شيكو دخول المستشفيات الخاصة لعلاج مرضي الفيرس .

مقطع فيديو للمطرب شيكو بموقع” الفيس بوك”حيث كان في انهيار بكائي شديد وقال ”

ماحدش يكلم لي حد شكرًا أمي ماتت، شكرا أمي ماتت، ودخل في نوبة بكاء . وحظي المطرب شيكو علي تفاعل كثير من الفنانين حيث ، قال الفنان محمد دياب: البقاء لله ربنا يرحمها ويصبرك في الجنة بإذن الله.

وعلقت الفنانة بدرية طلبة قائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، واضاف الفنان عمرو عبدالعزيز قائلًا: الله يرحمها ويحسن إليها ويصبرك.

وبعد انهياره تماسك قليلا وقام بنشر صورة ضوئية من التقرير الطبي لوفاة والدته قائلا :الحمدلله علي السراء والضراء وإنا لله وإنا إليه راجعون انا عارف ان ده معادها وعمرها كده سبب وفاه امي الله يرحمها ويسكنها وينور قبرها يارب، ادعولها اقروا لها قرآن حتي لو أيه انا مش قادر والله.

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